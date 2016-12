Soldi trovati, funerale per il bimbo di Bergamo: la mamma ringrazia tutti

17:10 - Il piccolo nato prematuro e morto dopo appena 15 ore all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato finalmente sepolto. Il corpicino del piccolo è rimasto un mese nella camera mortuaria della struttura poiché la madre, Maryam, non poteva sostenere le spese funebri: diffusa la notizia, in poche ore sono stati raccolti i 750 euro necessari. Il funerale si è svolto nel cimitero di Cologne, nel Bresciano. La madre: "Non mi aspettavo tanta solidarietà".

La tragedia il 7 novembre all'ospedale bergamasco di Calcinate, dove la 29enne marocchina aveva partorito in anticipo a causa di un incidente stradale a Cologne, dove la donna vive sin da quando era adolescente. Il bimbo, gravissimo, era stato portato all'ospedale di Bergamo, dove però è morto poche ore dopo la nascita.



Mentre la Procura sta proseguendo con gli accertamenti (nell'inchiesta figurano 30 indagati tra medici e infermieri degli ospedali di Calcinate e di Bergamo), finalmente grazie a una gara di solidarietà sono stati trovati i soldi, e il funerale si farà.



"Non credevo ci fosse così tanta gente di cuore. Vorrei ringraziare tutti", ha affermato Maryam ringraziando i 219 bergamaschi che l'hanno aiutata, tra queste anche un bimbo di 10 anni che ha voluto darle i 10 euro che aveva ricevuto in dono per Santa Lucia.