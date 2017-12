Smog,Pm10 sopra limiti da 3 giorni a Milano e in 4 province lombarde

Smog in aumento in Lombardia: per il terzo giorno consecutivo le concentrazioni di polveri sottili hanno superato la media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona. Due i giorni di livelli "fuorilegge" registrati invece nei territori di Mantova, Como, Varese, Bergamo e Brescia. A Milano, in particolare, la concentrazione di Pm10 si attesta su 93,5 microgrammi per metro cubo.