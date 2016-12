Smog,pioggia e vento abbattono Pm10

Pioggia e vento hanno abbattuto le polveri sottili nell'aria della Lombardia e in molti capoluoghi, tra cui Milano, i valori degli inquinanti sono tornati sotto la soglia del limite consentito per legge di 50 microgrammi per metro cubo. Lo ha annunciato l'Arpa Lombardia, precisando che il vento previsto anche per le prossime ore dovrebbe "mantenere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti".