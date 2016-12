Smog, multe per trasgressori blocco

Gli automobilisti che non rispetteranno il blocco della circolazione contro lo smog, previsto dal 28 al 30 dicembre, saranno puniti con una sanzione che va da 164 a 663 euro. Lo ha reso noto il Comune di Milano nell'ordinanza in cui si spiega punto per punto la misura, insieme alle eventuali deroghe ad alcune tipologie di veicoli.