Smog, Milano: stop misure emergenza

A partire dalla giornata di mercoledì Milano sospenderà le misure contro l'emergenza smog stabilite dal protocollo della Città metropolitana. La decisione è stata presa dopo che per tre giorni consecutivi i livelli di Pm10 sono scesi sotto la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, secondo i dati rilevati dall'Arpa. Lo comunica Palazzo Marino. Revocato quindi il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3 senza filtro anti-particolato.