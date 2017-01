Smog, da giovedì a Milano scatta blocco dei veicoli più inquinanti

A partire da giovedì a Milano scattano le misure straordinarie anti-smog, che prevedono anche un parziale blocco del traffico per i veicoli più inquinanti. Lo comunica Palazzo Marino in una nota. Si tratta del primo blocco del 2017 per la città a causa del superamento del limite giornaliero di Pm10, le polveri sottili più pericolose per la salute, di 50 microgrammi per metro cubo per sette giorni consecutivi.