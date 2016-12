Smog, a Milano Pm10 sale ancora

Nonostante il blocco delle auto per contrastare l'inquinamento, il livello del Pm10 a Milano lunedì non è sceso. Nella centralina di Milano Pascal è anzi salito da 57 microgrammi al metro cubo a 67, in via Senato il livello è passato da 63 a 66 mentre è rimasto stabile a 60 a Verziere, secondo il bollettino giornaliero fornito dall'Arpa, l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente.