Smog, a Milano il Pm10 è ancora in calo Valori rientrano sotto i limiti di legge

Pm10 ancora in discesa nell'ultimo giorno del 2015 a Milano. Lo si apprende dal bollettino sulla qualità dell'aria di Arpa Lombardia che riguarda il 31 dicembre. I valori di Pm 10, che erano saliti fino a 80 microgrammi per metro cubo d'aria per poi tornare a valori tra i 59 e i 45, giovedì si attestavano tra 32 e 36, rientrando sotto la soglia dei limiti di legge superata per 101 giorni.