Skinheads Como, quattro persone denunciate per violenza privata

Quattro persone, tutte appartenenti al Veneto Fronte Skinheads, sono state denunciate per violenza privata in seguito all'irruzione nella sede di un'associazione durante una riunione di "Como senza frontiere", attiva nell'accoglienza dei migranti. Sono i quattro già identificati nel video girato dai partecipanti all'incontro, mentre per le altre nove "teste rasate" si attende ancora l'identificazione.