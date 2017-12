Skinheads Como, ministro Martina:con Salvini a governo rischio Paese

"Salvini al governo sarebbe un rischio serio per l'Italia, altro che la piazza di Como". Così il vicesegretario Dem, Maurizio Martina, replica al segretario della Lega, Matteo Salvini, che accusa il Pd, con la sua manifestazione antifascista, di sostenere l'immigrazione fuori controllo. "A Roma con noi in piazza ci sarà chi è per un'immigrazione controllata e - spiega Salvini - per una maggiore attenzione per le priorità degli italiani",