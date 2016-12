Sindaco Lodi arrestato, Guerini: persona corretta, fiducia in pm

"Ho conosciuto in questi anni Simone Uggetti come amministratore competente e accorto e come persona più che corretta e limpida. Detto questo, piena e totale fiducia nel lavoro dei magistrati, confidando che si faccia chiarezza con la massima rapidità". Così il vicesegretario Pd e ex sindaco di Lodi Lorenzo Guerini interviene dopo l'arresto del sindaco di Lodi.