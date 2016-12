Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele per alcuni controlli

Silvio Berlusconi si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per eseguire una serie di controlli medici. Secondo fonti del suo partito si tratta di visite legate all'intervento a cuore aperto a cui il leader di Forza Italia si era sottoposto sei mesi fa. Berlusconi era già stato al San Raffaele il 27 novembre. Dopo poche ore, è andato via senza rilasciare dichiarazioni.