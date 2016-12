Sicurezza Milano, Alfano: in arrivo altri 150 militari e se cala il flusso, basta migranti in città

"Il dibattito sulla sicurezza, se non è supportato da numeri, è a perdere - ha aggiunto Sala dopo l'incontro con il ministro e il prefetto Marangoni -. Gli indicatori dicono che i crimini di varia natura sono in diminuzione. Non c'è nessun allarmismo, i dati dicono che Milano non è insicura".



Alfano: stop immigrati a Milano - "Milano ha già fatto la sua parte. Ha raggiunto la sua quota e quindi se ci sarà un calo degli sbarchi, come è presumibile per il periodo invernale, ci sarà uno stop agli arrivi di migranti", ha poi affermato il ministro dell'Interno. "Il peso dell'immigrazione si sente soprattutto perché ci sono Comuni che non accettano arrivi scaricando il peso dell'emergenza sugli altri. Cercheremo di farli collaborare".



Il prefetto: "Pattuglie miste" - I prefetto di Milano Alessandro Marangoni ha spiegato che "il nuovo modulo operativo dei soldati che verranno impiegati in città prevede, come ha detto il ministro Alfano, pattuglie con un agente e due militari. Questo permetterà di sdoppiare il numero delle pattuglie raddoppiando in pratica il controllo del territorio".