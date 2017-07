Sicurezza, blitz della polizia in stazione Centrale a Milano

Operazione di polizia nell'area della stazione Centrale a Milano, più volte al centro di polemiche per la presenza di sbandati e per i problemi relativi alla sicurezza. In particolare l'intervento degli agenti si concentra in Piazza Duca d'Aosta: già effettuati decine di controlli a stranieri e a persone che bivaccano.

Il servizio di prevenzione e controllo della polizia di Stato, disposto dal questore di Milano Marcello Cardona d'intesa con il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, è volto al contrasto della criminalità diffusa nei dintorni della stazione Centrale.



Blitz interforze - L'operazione di polizia alla Stazione Centrale di Milano è un blitz interforze che vede il concorso di polizia e carabinieri per ottenere il massimo dei risultati sul fronte della piccola criminalità, al di là dei generalizzati controlli alle persone presenti.



Diversi giorni di osservazione in Centrale - Gli investigatori della Digos, della Squadra mobile della questura hanno effettuato diversi giorni di osservazione individuando presunti spacciatori e balordi e oggi quando è scattato l'intervento gli agenti hanno bloccato gruppi di persone e singoli soggetti già nel mirino. All'arrivo degli agenti in piazza Duca d'Aosta in molti si sono allontanati ma sono stati poi bloccati nelle vie intorno.



La nota della Questura - Come evidenziato in una nota dalla Questura, "l'operazione è diretta dalla dirigente dell'Ufficio prevenzione generale Maria José Falcicchia che si avvale di personale della Questura di Milano con equipaggi delle volanti, della polmetro, delle bikers e del commissariato Garibaldi-Venezia, con l'impiego di unità cinofile e di equipaggi del reparto prevenzione crimine e con la presenza di personale della polizia scientifica, della Digos, della Squadra mobile e dell'Ufficio immigrazione. Chiuso con l'aiuto dell'Atm il varco di accesso dalla piazza Duca D'Aosta alla metropolitana MM".



"Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica - continua la nota - sono impiegati equipaggi dei reparti mobili e dell'Arma dei carabinieri. Il dirigente del compartimento della polizia ferroviaria per la Lombardia provvede agli stessi controlli all'interno della stazione. Interessati anche la polizia locale di Milano, il servizio sanitario del 118 e l'Atm. Il servizio prevede controlli in piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, piazza Luigi di Savoia e piazza IV Novembre".