Si ribalta una canoa: 19enne bergamasco muore nell'Adda

Incidente mortale in canoa per uno scout 19enne, Sebastiano Chia, che abitava in provincia di Bergamo. Il ragazzo, con altri otto canoisti del Gruppo Scout di Bergamo, nei giorni scorsi era partito da Cassano d'Adda e stava scendendo il fiume con l'intento di arrivare a Cremona come meta finale. Il giovane, nonostante il giubbotto salvagente, è stato risucchiato dalla corrente. Vani i tentativi di soccorso.