Si nasconde dal papà della fidanzata: 18enne cade dalla finestra e muore

Gli inquirenti hanno trovato l'appartamento in ordine e senza segni di lotta. Ciò rafforzerebbe la tesi dell'incidente fatale. Giunti sul posto, i militari hanno trovato in casa la ragazzina, la madre, il fratellino e il padre di 43 anni, tutti originari dello Sri Lanka.



Il 18enne sarebbe stato sorpreso dall'arrivo del padre della giovane, il quale da tempo non viveva più in quella casa perché separato. Non avendo altri posti dove nascondersi, il 18enne sarebbe uscito sul davanzale al quarto piano.