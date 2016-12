Sfuggiti all'arresto dopo un furto: tre albanesi bloccati a Malpensa

Tre albanesi sono stati arrestati all'aeroporto di Milano Malpensa mentre stavano per imbarcarsi su un aereo diretto a Vienna per sfuggire alla giustizia italiana. I tre si erano resi protagonisti di alcune scorribande su un'auto rubata a Pordenone: sono accusati di furto aggravato e reati minori. Martedì erano sfuggiti all'arresto perché gli elementi raccolti fino a quel momento consentivano soltanto la denuncia per ricettazione.