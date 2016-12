13 novembre 2014 Seveso, il giorno dopo l'esondazione La zona a nord di Milano torna lentamente alla normalità, mentre si contano i danni causati dall'ennesima esondazione del fiume. Al lavoro i mezzi del Comune per ripulire le strade dal fango Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Dopo l'esondazione del Seveso, a Milano si contano i danni e si lavora per ripulire le strade dal fango. Il fiume è rientrato, mentre la viabilità in zona Niguarda e in viale Sarca è tornata lentamente alla normalità. Il sottopassaggio delle Ferrovie dello Stato è stato riaperto. Un'auto è finita sui binari del tram in piazzale Istria, all'altezza della fermata della MM5.

Il Lambro rimane invece sempre a livelli elevati. Il parco Lambro è allagato, in particolare nella zona di via Feltre, e persistono problemi in via Camaldoli. Il Comune, oltre a decidere la chiusura delle scuole nella zona 9, a nord della città, ha invitato a limitare al minimo l'uso dell'auto privata.