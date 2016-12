Sette chili di cocaina in Tir:preso

Un autotrasportatore italiano di 46 anni, residente in Spagna, è stato arrestato dalla polizia di Brescia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. All'interno del suo Tir, nascosti in un doppiofondo, sono stati trovati 7,2 chilogrammi di cocaina. A casa dell'uomo, inoltre, gli agenti hanno recuperato 150mila euro in contanti, numerosi assegni e 12 orologi di pregio.