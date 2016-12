20 ottobre 2014 Settant'anni fa la strage dei "Martiri di Gorla", Milano ricorda i 184 bimbi uccisi Numerose manifestazioni in città ricordano i quasi duecento bambini che persero la vita per errore, durante un bombardamento che uccise 614 persone Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Il 20 ottobre 1944 tre distaccamenti delle forze aeree americane solcano i cieli di Milano. L'obiettivo è annientare le industrie pesanti ancora in attività: Breda, Alfa Romeo e Fraschini. Ma il gruppo diretto a Sesto San Giovanni, verso le acciaierie Ernesto Breda, per un errore di manovra non raggiunge l'obiettivo. Fallita la missione, trovandosi carico di ordigni già innescati, il gruppo decide di sganciare le bombe seduta stante: sopra il rione popolare densamente abitato di Gorla.

Alle 11 di mattina oltre 37 tonnellate di esplosivo si scaricano sul quartiere. Fra gli obiettivi colpiti c'è anche la scuola Francesco Crispi, dove perdono la vita 184 bambini. In tutto i morti quel giorno saranno 614. A settant'anni da allora, Milano ricorda la strage con alcune iniziative: venerdì 17, 184 aquiloni costruiti e dipinti dagli alunni delle elementari hanno volato in ricordo dei bambini. La commemorazione prosegue lunedì 20 con una messa e una veglia di preghiera, per concludersi il 26 ottobre con uno spettacolo al Teatro Elfo Puccini, che rievoca il giorno della strage.

Per leggere le testimonianze e una ricostruzione dei fatti di allora è possibile consultare il sito www.piccolimartiri.it/index2.htm