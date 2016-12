Separati dallo sfratto, in redazione arriva la prima offerta di un alloggio

11:44 - "Mettiamo a disposizione un appartamento di nostra proprietà". Dopo aver visto in tv il servizio di News Mediaset su una coppia di anziani milanesi costretti alla separazione dopo 50 anni di matrimonio a causa di uno sfratto, una famiglia di Bergamo non ha avuto dubbi: un gesto concreto, un'offerta immediata per ricongiungere la coppia. Un comodo appartamento nel centro della città dei Mille.



"La casa - scrivono nella mail arrivata in redazione - verrebbe lasciata a titolo gratuito ai due coniugi che dovranno unicamente pensare alle spese per il cibo. Non dovranno preoccuparsi nemmeno per le spese di acqua corrente e gas. Ipotizziamo un periodo iniziale di sei mesi per per poi provare ad individuare soluzioni differenti".



L'offerta è giù stata girata alla coppia milanese, grata per il gesto generoso. L'accettazione della proposta comporterebbe un trasferimento dal capoluogo lombardo a Bergamo. Anche il comune di Milano si sta interessando alla loro situazione. Entrambi anziani, la donna è anche invalida e il loro più grande desiderio è restare a Milano. Tra poco potrebbe arrivare un'altra buona notizia. Marito e moglie - separati dallo sfratto - si sentono già più vicini.