Senza lavoro, minaccia darsi fuoco

Un 60enne ha minacciato di darsi fuoco con della benzina all'interno degli uffici della Provincia, a Milano: è stato bloccato dalla polizia prima che riuscisse a versare il liquido. L'uomo, entrato negli uffici Settore Lavoro in evidente stato di agitazione, ha cominciato a parlare della propria situazione minacciando di togliersi la vita se non gli fosse stato trovato al più presto un lavoro. Bloccato dalla polizia, è stato portato in ospedale.