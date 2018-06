Senegalese ucciso a colpi di arma da fuoco in strada nel Milanese

Un senegalese di 54 anni, Assane Diallo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23:30 di sabato in via delle Querce. La vittima è stata raggiunta da sei proiettili alla testa e da altri quatto al petto, tutti esplosi a distanza ravvicinata in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Diallo era sposato e aveva una figlia di 11 anni.