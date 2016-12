Secondary ticketing, la gdf perquisisce gli uffici di due società

La guardia di finanza ha perquisito gli uffici milanesi delle società Live Nation Italia e VivoConcerti in merito al "secondary ticketing". L'operazione è stata disposta dal pm Adriano Scudieri, titolare dell'indagine, nella quale al momento si ipotizzano a carico ancora di ignoti i reati di sostituzione di persona e truffa informatica per l'acquisto in blocco e via internet di biglietti di concerti, poi rivenduti sempre on line a prezzi altissimi.