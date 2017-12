Scuola "Italo Calvino" di Milano, la preside: "Non ho cancellato il Natale"

"Se noi avessimo chiamato quella ricorrenza 'festa di Natale', avremmo dato un messaggio fuorviante, perché il nostro obiettivo non era quello, non era di celebrare il Natale - spiega la preside al telegiornale di Tv2000 -. Per le attività natalizie c'è tutta la settimana ventura con innumerevoli attività, proprio di tipo religioso. Però il nostro obiettivo era diverso". La Russo dice che la sua "Festa delle buone feste" è semplicemente una cosa diversa dal Natale cristiano e non è stata battezzata così per non urtare la sensibilità di chi il Natale non lo festeggia. "Ho colto l'occasione - aggiunge - per trasformare quella che era l'idea di una semplice festa fuori dall'orario scolastico in un momento di aggregazione in cui presentare questo progetto".



Insomma, quel progetto, come dice anche il sito della scuola, non è la "festa di Natale" dell'istituto, ma un momento per presentare, in occasione di un ritrovo promosso da associazioni di genitori in orario extrascolastico, un programma di lavoro per docenti e famiglie sui problemi emergenti dei preadolescenti.



Sempre sul sito della scuola - che comprende materne, elementari e medie e dove i simboli cristiani non mancano - si può leggere anche il ricco programma di iniziative dedicate al Natale cristiano, con recite e tombolate - il cui ricavato andrà a favore dei poveri della parrocchia vicina - e con il presepe, realizzato con materiali riciclati: prendendo spunto dal salmo "Non nasconderci il tuo volto Signore", Gesù Bambino nasce nei cinque continenti.