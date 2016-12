Scontro tra due auto, muoiono tre giovani nella Bergamasca

Tre giovani, due 18enni e un 19enne, sono morti in un incidente stradale avvenuto sabato a Caravaggio, nella Bergamasca, sull'ex statale 11 Padana superiore. I ragazzi che hanno perso la vita sono Alessandro Surace, Alessio Manara e Daniele Colombelli. Due le auto coinvolte: una delle due vetture, forse per la pioggia, è sbandata finendo contro l'altra che proveniva dal senso opposto.