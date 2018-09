Scontro tra bus nella Bergamasca, muore uno studente di 14 anni

E' di un morto e di due feriti il bilancio di uno scontro tra due autobus a Gazzaniga, nella Bergamasca. La vittima, 14 anni, è stata trasferita in gravissime condizioni con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata inutilmente sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L'impatto tra i mezzi è avvenuto all'uscita dalle scuole, in un momento di grande traffico e in una zona particolarmente frequentata.