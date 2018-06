Scontro con furgone, motociclista muore nel Lodigiano

Un motociclista di 60 anni di Lodi ha perso la vita, sulla strada statale 9 via Emilia nel territorio di Secugnago ( Lodi) mentre con la sua moto stava procedendo in direzione di Piacenza. L'uomo si è scontrato con un furguncino guidato da un 71enne all'intersezione con la strada provinciale 143 e in seguito all'impatto è stato sbalzato a decine di metri di distanza. Il 60enne è morto sul colpo, sotto shock e ferito il 71enne.