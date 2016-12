3 aprile 2016 Scontri No Expo, premio a Enrico Fedocci e a Tgcom24 Importante riconoscimento giornalistico dal Gruppo Cronisti Lombardo allʼinviato di News Mediaset che nella la diretta no-stop del Primo Maggio documentò le devastazioni e intervistò Mattia Sangermano

Una diretta durata un intero pomeriggio durante il corteo No Expo per le strade di Milano, proprio mentre a Rho veniva inaugurata l’Esposizione Universale. Era il Primo maggio del 2015. A seguire l’evento c’erano anche le nostre telecamere con l’inviato di News Mediaset Enrico Fedocci che si è trovato proprio in mezzo alle contestazioni quando i Black Bloc hanno cominciato ad attaccare le forze dell’ordine, lanciando sassi, bombe carta, molotov ed incendiando decine di auto. Per questo lavoro un importante riconoscimento è arrivato dal Gruppo Cronisti Lombardo, presidente Cesare Giuzzi, che ha promosso il "Premio Vergani - Cronista dell’anno".

Guerriglia urbana in piena regola, quel Primo Maggio 2015, in cui carabinieri, poliziotti, banche, negozi erano obiettivi dei manifestanti violenti. Enrico Fedocci, con la sua troupe che effettuava le riprese con un'ingombrante telecamera indispensabile per la trasmissione in diretta delle devastazioni, è riuscito nella non facile impresa di rimanere all'interno del cuore degli scontri per un intero pomeriggio, mostrando così ai telespettatori in tempo reale che cosa stava accadendo in centro a Milano.



Durante il live fu documentato anche il primo arresto. Significativa l’intervista a un manifestante, Mattia Sangermano, diventata poi virale su internet, stimolando così un dibattito sociologico su quotidiani, settimanali e trasmissioni televisive.