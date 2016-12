6 maggio 2015 Scontri Expo, la Rolex contro governo

15:41 - Alla Rolex non è andato giù l'accostamento tra gli autori degli scontri per l'Expo di Milano e i propri orologi. L'a.d. della nota azienda ha scritto, perciò, una lettera aperta al governo dopo le parole del premier Renzi. "Esprimo profondo rincrescimento - si legge - per l'associazione insita nelle Vostre parole fra la condizione di distruttori di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso". Alfano: "Protestano e rifanno pubblicità".

"Dalla qualità delle foto e dei video che sono stati diffusi dai media - scrive l'amministratore delegato della Rolex Italia, Gianpaolo Marini - è altamente improbabile poter desumere un'affidabile identificazione come Rolex (e ancor di più come Rolex autentico) dell'orologio indossato dai facinorosi".



Le parole di Renzi e Alfano - A urtare la sensibilità dell'a.d. erano stato diverse dichiarazioni delle autorità, tra cui quelle pronunciate da Renzi dopo le devastazioni dei black bloc. "Agli amici del Pd di Milano dico grazie: mentre quelli col Rolex andavano a distruggere le vetrine loro si sono messi a pulirle. Quattro teppistelli non la vinceranno, siamo più forti noi", aveva detto il premier. Anche il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, all'indomani degli scontri aveva rincarato la dose: "In piazza ho visto farabutti con il cappuccio e figli di papà con il Rolex".



"Purtroppo l'eco delle Vostre parole - si legge ancora nella lettera - è stata straordinariamente vasta e ha prodotto l'inaccettabile affiancamento dell'immagine di Rolex alla devastazione di Milano e all'universo della violenza eversiva".



Alfano sorpreso: "Protestano e rifanno pubblicità" - "Nessuna polemica, solo il modo, dopo foto e titoli dei giornali, per sottolineare una contraddizione e un'incongruenza nella protesta. Mi sorprende anzi che abbiano rifatto pubblicità". Così il ministro Alfano replica alla lettera con cui Rolex Italia chiede di rettificare le dichiarazioni dopo le proteste violente all'Expo di Milano.