Scomparso 14enne bergamasco: ricerche in tutta la regione

Da sabato mattina non si hanno più notizie di Matteo Pedretti, 14enne bergamasco. Il ragazzino al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi, una felpa nera con dei ragni rossi e aveva uno zaino in spalla. A lanciare il disperato appello è stato il padre con un post su Facebook. Il ragazzo doveva andare a scuola ma da allora non si hanno più notizie. Le ricerche sono estese a tutta la provincia di Bergamo e alla Lombardia.