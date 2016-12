Scommesse,gip:gare Lazio nel mirino

Il gip di Cremona Guido Salvini, nell'ambito dell'inchiesta Calcioscommesse, ha disposto l'obbligo di dimora in provincia di Piacenza per Hristiyan Ilievski, il macedone a capo del gruppo di scommettitori degli "zingari". L'uomo, scrive il gip, negli interrogatori ha "descritto in modo dettagliato l'intervento suo" e di altri in relazione "soprattutto" a "Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, sicuramente i due episodi più sensibili e di rilievo".