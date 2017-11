Sciopero improvviso a Linate e Malpensa, voli regolari dalle 13: circa 65 i ritardi

A Linate la situazione è tornata alla normalità prima delle 10, con una ventina di voli che hanno registrato ritardi di circa un'ora. A Malpensa tutto è tornato regolare prima delle 13, con quarantacinque voli che hanno avuto ritardi in media di trenta minuti.



Il motivo della protesta - I sindacati contestavano l'ingresso della cooperativa Alpina, arrivata dopo il ritorno di Ryanair a Malpensa, nei servizi di rampa, oggi forniti da società di capitali. Su Twitter è esplosa la rabbia dei passeggeri, bloccati in migliaia ai check-in.



Riggio: "Sciopero inaccettabile, serve durezza" - L'agitazione di oggi è "inaccettabile, imperdonabile e irripetibile". Così il presidente dell'Enac, Vito Riggio, a margine di un'audizione in Senato aggiungendo che per quanto riguarda le conseguenze del caso a decidere dovrà essere l'autorità dei Trasporti. "Però è un periodo in cui non è ammesso scioperare o fare delle cose che somigliano a uno sciopero senza dichiararlo", ha continuato Riggio augurandosi quindi che l'autorità preposta "intervenga con durezza perché, quali che siano le giuste ragioni, è impensabile creare disagi alle persone che vanno in vacanza in un paese turistico".



Il garante degli scioperi valuta sanzioni - Il presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha chiesto informazioni urgenti alle società Ags Handling, Alpina, Enac e ai prefetti di Milano e Varese sull'agitazione. E in una nota scrive che intende accertare quanto accaduto al fine di valutare eventuali sanzioni.



Enac sospende cooperativa Alpina - L'Enac sta sospendendo l'autorizzazione all'ingresso della cooperativa Alpina, alla base della protesta, nell'area dello scalo di Malpensa. Lo afferma la Fit Cisl Lombardia. "Le nostre ripetute sollecitazioni e le assemblee spontanee hanno prodotto un primo risultato: sarà emanato il provvedimento di sospensione dell'ingresso della cooperativa Alpina sullo scalo di Malpensa", dice il segretario regionale Fit Cisl Lombardia Alfredo Rosalba, sottolineando che l'ingresso di Alpina in area rampa (carico e scarico aeromobili) "non ha nessun senso visto che siamo in attesa dell'uscita del bando di gara per la riduzione degli handler a Malpensa".



Rosalba ricorda che "Ags, società di handling che gestisce il servizio per Ryanair sullo scalo di Malpensa, pratica tariffe talmente basse da essere fuori da ogni logica di mercato". "Per abbattere i costi è quindi costretta a subappaltare i servizi di rampa ad Alpina - aggiunge -. Non bastasse, la stessa Ags venerdì 28 luglio è stata espulsa da Assohandler, l'associazione nazionale delle società di handling, poiché non ha rispettato la clausola di protezione sociale prevista dal contratto nazionale", conclude il il segretario regionale Fit Cisl Lombardia.