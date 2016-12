Schianto in Romania,muore italiano

Un imprenditore di Soncino (Cremona), Paolo Mainardi, 52 anni, titolare della carpenteria 'Metalcarp' di Torre Pallavicina (Bergamo), ha perso la vita in un incidente stradale in Romania, dove si trovava in vacanza con la compagna Laura Tutanis, romena di 35 anni e anch'essa deceduta. Anche due loro amici romeni che erano sulla stessa auto sono morti nello schianto. La loro vettura si è scontrata frontalmente con un altro mezzo.