Scala, Renzi: no paura terrorismo

"Non dobbiamo sottovalutare niente, ma non ci faremo rinchiudere in casa". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, alla prima rappresentazione del Teatro alla Scala di Milano. "Sarebbe la risposta più sbagliata a ciò che sta avvenendo", ha aggiunto. E ancora: "Credo che la cultura sia un messaggio universale di bellezza su cui l'Italia ha molto da dire".