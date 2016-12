Scala, feriti due carabinieri

Due carabinieri sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti in piazza della Scala a Milano, in occasione della Prima del Fidelio. Gli antagonisti dei centri sociali hanno lanciato contro le forze dell'ordine bottiglie, sassi e fumogeni colpendo un militare alla spalla e un secondo alla gamba. Per il primo non è stato necessario il trasporto in ospedale, mentre il secondo è stato trasferito all'Istituto ortopedico Gaetano Pini.