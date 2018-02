Sasso contro auto nel Milanese: donna morì perché colpita dalla pietra e non per infarto

Nilde Caldarini, la 62enne che era nell'auto centrata il 10 novembre da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada, a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, è morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo shock come ipotizzato inizialmente. La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale. Si indaga ancora per scoprire chi lanciò il sasso.