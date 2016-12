Saronno,trapezista precipita: grave

Una trapezista di 27 anni è stata ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è precipitata per alcuni metri mentre stava facendo il suo numero senza rete al circo. Il tutto è accaduto allo spettacolo serale a Saronno (Varese). La donna, che non ha perso conoscenza, è stata soccorsa e intubata dal 118 che l'ha portata in ospedale dove si trova in prognosi riservata.