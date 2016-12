Sanità, indagato manager Milano

C'è anche Emanuele Pignoli, dirigente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, tra i manager ospedalieri e i medici indagati nell'inchiesta sulle gare d'appalto truccate in vari ospedali d'Italia, che ha portato ai domiciliari quattro responsabili della società Elekta. Tra gli inquisiti per presunta turbativa d'asta su appalti per un valore totale di circa 30 milioni di euro compaiono anche due responsabili dell'ospedale San Matteo di Pavia.