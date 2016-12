Sala: agito sempre nell'unico interesse di Expo, chiarirò in Procura

"So di avere agito sempre nell'unico interesse di Expo e per il suo successo". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala all'indomani della sua decisione di mettere fine all'autosospensione decisa in seguito al coinvolgimento nell'inchiesta sulla Piastra dell'Esposizione 2015. "Sul tema specifico che riguarda l'iscrizione nel registro degli indagati risponderò alla Procura generale quando verrò convocato", ha aggiunto in Consiglio comunale.