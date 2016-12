Rubavano droga e armi sequestrate, la polizia arresta due addetti del Tribunale di Cremona

Stupefacenti e fucili finivano nelle mani dei due addetti del Tribunale 1 di 4 Twitter Twitter Stupefacenti e fucili finivano nelle mani dei due addetti del Tribunale 2 di 4 Twitter Twitter Stupefacenti e fucili finivano nelle mani dei due addetti del Tribunale 3 di 4 Twitter Twitter Stupefacenti e fucili finivano nelle mani dei due addetti del Tribunale 4 di 4 Twitter Twitter Stupefacenti e fucili finivano nelle mani dei due addetti del Tribunale leggi dopo slideshow ingrandisci

Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile cremonese e di personale della Sezione di polizia giudiziaria della Procura hanno rivelato che in diverse occasioni i due hanno fatto sparire droga sequestrata, armi e munizioni, anch'essi sequestrati, abusando appunto della loro posizione. Alle indagini ha collaborato anche personale specializzato del Servizio centrale operativo.



In carcere sono finiti il dipendente della cancelleria civile Attilio Valcarenghi e Francesco Manfredi, addetto dell'ufficio corpi di reato. Proprio quest'ultimo è stato bloccato in flagranza dalla squadra mobile venerdì 21 ottobre, mentre usciva dal tribunale con quattro chili di droga. Decisive sono risultate le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza.



I due arrestati non sono dipendenti del ministero della Giustizia: Manfredi è un ex dipendente della raffineria Tamoil, assunto con contratto a tempo determinato da una ditta esterna convenzionata con il tribunale. Valcarenghi è un dipendente del Comune di Soresina (Cremona) assegnato al tribunale con un contratto a tempo determinato e rinnovato di anno in anno.