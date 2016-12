Roma, appalti in cambio di soldi e assunzioni: nei guai 44 persone

19:51 - Quarantaquattro persone, tra funzionari della presidenza del Consiglio e dirigenti di Rai, società del gruppo Mediaset, La7 e Infront sono indagati a Roma nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di lavori in cambio di soldi e assunzioni. La gdf ha eseguito 60 perquisizioni. Società dell'imprenditore David Biancifiori avrebbero ottenuto l'affidamento di lavori versando ai committenti denaro o offrendo loro vacanze, biglietti aerei e assunzioni.

Secondo l'accusa, i funzionari della presidenza del Consiglio coinvolti avrebbero preso soldi per una commessa da 8 milioni di euro per allestire alcuni eventi. Dovranno rispondere di corruzione.



Quanto agli altri indagati, i funzionari e i dirigenti Rai, in quanto pubblici ufficiali, sono indagati per concorso in corruzione, mentre quelli delle società Mediaset, La7 e Infront per appropriazione indebita.



La Rai: "Compiute verifiche interne" - La Rai "garantisce la massima collaborazione all'autorità giudiziaria". Lo si legge in una nota diffusa da viale Mazzini. "L'area interessata dalle indagini è stata peraltro oggetto di verifiche interne che hanno comportato interventi organizzativi e disciplinari", aggiunge l'azienda.



La7, ipotesi parte civile - "Le indagini in corso da parte della Procura di Roma ipotizzano fatti di appropriazione indebita ai danni di alcune società ed emittenti televisive. La7 ha fornito alla guardia di finanza la documentazione richiesta e si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti", si legge in una nota.



Mediaset: sospesi i dipendenti accusati - "Nella sua qualità di parte lesa - si legge in una nota diffusa dal Biscione - Mediaset ha assicurato agli inquirenti la propria collaborazione alle indagini. I dipendenti accusati di infedeltà sono stati sospesi in attesa di ulteriori elementi".