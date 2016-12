Rom in fuga in auto abbatte un palo che travolge e uccide altro nomade

Il rom alla guida dell'auto, una Citroen Xsara, stava infatti fuggendo a folle velocità dopo una lite al campo nomadi abusivo situato a poca distanza dal luogo dell'incidente. Mentre scappava, altri rom lo inseguivano lanciandogli sassi: una delle pietre ha rotto il lunotto posteriore, e il conducente ha perso il controllo dell'auto che ha sbandato e si è schiantata contro un palo.



Proprio in quel momento, sulla pista ciclabile che costeggia la strada stava passando un secondo rom, che si doveva recare al campo nomadi per partecipare a una festa: secondo la più probabile ricostruzione dei fatti, il palo, cadendo, l'ha centrato in pieno uccidendolo. Un'altra ipotesi al vaglio dei carabinieri è invece che l'auto abbia travolto il secondo roma velocità così elevata che la vittima, sbalzata contro il palo, l'avrebbe abbattuto. Questa seconda possibilità, però, non potrà essere confermata se non dopo ulteriori rilievi.



Il rom alla guida dell'auto, dopo l'incidente, ha abbandonato la vettura ed è fuggito a piedi: ora è ricercato dai carabinieri.