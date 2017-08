Rogo materiale a rischio nel Milanese: nessun rischio ambientale

Nessun rischio ambientale a causa dell'incendio che si è sviluppato mercoledì sera nella Rottami Metalli Italia nella zona ex Alfa Romeo ad Arese che raccoglie scarti di auto rottamate, in particolare plastica e gomma. I vigili del fuoco, si legge in una nota del comune di Lainate, "informano che, Arpa e Nbcr fortunatamente non hanno registrato valori indicativi di rischio ambientale".