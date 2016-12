23:46 - Momenti di paura a Milano per un incendio scoppiato in una mansarda abitata da un ragazzo di 22 anni che per fuggire alle fiamme si è appeso al davanzale. Il giovane è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli con lievi ustioni sul corpo. Ancora da accertare le cause del rogo Non si registrano altri feriti o intossicati.