Rogo doloso in un palazzo abbandonato a Milano occupato da migranti

Un incendio doloso è stato appiccato a Milano in un grande stabile abbandonato dimora abituale di sbandati e immigrati. Non si registrano feriti. I focolai sono stati almeno due o tre, il primo partito da una tromba di un ascensore che abitualmente viene riempita di rifiuti da chi vive nello stabile, un grosso complesso ricoperto di impalcature all'angolo tra via Adriano e via Mulas, già al centro di proteste della cittadinanza e di casi di criminalità.