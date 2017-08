Rogo deposito rifiuti Milano, le autorità: tenete chiuse le finestre

Sono rimasti soltanto pochi focolai dell'incendio divampato lunedì in un deposito di rifiuti in zona Bruzzano a Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e il rogo è stato ormai domato. Sul posto restano otto squadre per la bonifica. Ancora molto il fumo che avvolge i quartiere di Bruzzano, Bovisa, Affori, Dergano. Le autorità hanno invitato a tenere le finestre chiuse in attesa degli esiti delle analisi dell'aria.