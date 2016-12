Rissa tra magrebini a Milano: un morto e un ferito

10:03 - Rissa mortale a Milano, in zona Garibaldi. Il bilancio è di un morto e un ferito: coinvolti due o più stranieri, secondo quanto comunicato dal 118. Al momento non si conosce la dinamica dell'aggressione, ma i carabinieri, che conducono le indagini, hanno escluso un atto contro dei clochard. Si tratterebbe invece di una lite tra magrebini, con armi bianche e oggetti contundenti.

Secondo quanto riferito dai medici intervenuti sul posto, quando i soccorritori sono arrivati, in piazza Principessa Clotilde, non distante dal centro direzionale dell'area Garibaldi, un uomo era a terra in arresto cardiaco e l'altro presentava una ferita da arma da taglio alla gola. Il primo è poi deceduto al Policlinico, mentre il ferito, trasportato in codice giallo a Niguarda, non si troverebbe in pericolo di vita.