Rissa tra immigrati: un morto

11:04 - Notte di sangue a Milano, nel quartiere Quato Oggiaro. Un peruviano di 21 anni è stato accoltellato domenica ed è morto poco dopo in ospedale. L'uomo, regolare e incensurato, è stato aggredito da alcune persone, forse un gruppo di filippini, mentre era in compagnia di due suoi connazionali. Anche gli altri due peruviani, in regola e senza precedenti penali, sono rimasti feriti ma solo in modo lieve. Sul caso sta indagando la Squadra mobile.