Rissa Milano,arresti convalidati ma niente carcere per i 5 filippini

Sono stati tutti scarcerati i cinque giovani filippini che hanno partecipato alla rissa di sabato sera a Milano sotto Palazzo Lombardia, la sede della Regione. Pur convalidando gli arresti, il gip ha deciso infatti di non applicare la misura cautelare per quattro di loro, disponendo solo l'obbligo di firma per il 19enne accusato di aver accoltellato un 18enne. La Procura aveva chiesto per tutti e cinque il carcere per lesioni e rissa aggravata.